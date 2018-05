إعلان زين.. خلطة سياسية “مبهمة” تشعل الجدل

يخلط الإعلان الذي طرحته شركة زين الكويتية بمناسبة شهر رمضان بين السياسة المؤدلجة والعاطفة الجياشة عبر مقطع فيديو يبدو هدفه مبهمًا، إذ ازدحم برسائل سياسية متناقضة في نحو 3 دقائق فقط.

ويسلط الإعلان، بحسب الأغنية التي يؤديها طفل، الضوء على أزمة لاجئي سوريا، وتشريد مسلمي الروهينغا، من دون أن يغفل قضية القدس، وما أثاره نقل السفارة الأمريكية، مؤخرًا، إلى هذه المدينة المقدسة التي تضم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

ورأى متابعون أن الشريط، المنفذ بطريقة بصرية جذابة، استثمر، بأسلوب وعظي مباشر، عدة قضايا سياسية ملحة من دون أن يفلح في الخروج برسالة واضحة تتناسب مع معاني الشهر الفضيل.

ولاحظ المتابعون أن المقطع أقحم صورًا ومشاهد شتى، من الشرق والغرب، حتى اختلط الأمر على المتلقي، لافتين إلى أن الهدف التجاري للإعلان لا يستقيم مع القضايا العادلة التي تسعى الشركة إلى الترويج لها، بهدف الربح.

وينتقل الطفل، خلال الشريط الذي يحمل عنوان “سيدي الرئيس”، بين أروقة البيت الأبيض ليخاطب الرئيس الأمريكي ترامب داعيًا إياه إلى الإفطار، متسائلًا: ماذا “لو وجدت بيتي في الدمار وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور”، ثم يضع الطفل يده في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهما ينظران من نافذة تطل على مسجد وكنيسة، في إشارة، على ما يبدو، إلى أن بوتين هو المنقذ، وفق تفسير بعض المعلقين.

ويكتمل المشهد، بظهور جموع اللاجئين وهم يخوضون مياه البحر أملًا في الوصول إلى أرض الأحلام الأوروبية، لتظهر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بملامح حزينة، ثم تطرأ على المشهد صورة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الذي يستمع بدوره لشكوى الطفل الخائف والحزين.

ولا يغفل المقطع الإعلاني عن تذكير ترامب بأن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية، لينتهي بمشهد رمزي يعبر عن الخلاف الخليجي، إذ تظهر ست شخصيات بملابس خليجية، وهم متحدون ويسيرون نحو القدس.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الإعلان، وجاءت ردود الأفعال متباينة بين معجب ومشجع ومستنكر.

ونشرت الملكة رانيا العبدالله، ملكة المملكة الأردنية الهاشمية على حسابها بـ “تويتر” رابط الفيديو في إشادة منها بفكرة الإعلان، حيث علّقت : “سيكون جيدًا لو استمعنا لأصوات الأطفال.”

We’d do well to listen to children’s voiceshttps://t.co/jvKACAi3i9

— Rania Al Abdullah (@QueenRania) May 16, 2018