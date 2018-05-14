رأي الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد في نظام النشر الإلكتروني في المملكة

قال الكاتب السعودي البارز عبد الرحمن الراشد، إن لديه ملاحظات على القواعد التي صدرت مؤخرًا لتنظيم النشر الإلكتروني في المملكة.

جاء ذلك خلال كلمته في حلقة نقاشية نظمتها شبكة إرم نيوز، اليوم الإثنين، تزامنًا مع الذكرى الخامسة لانطلاقتها، بعنوان “التشريعات المنظمة للإعلام الإلكتروني.. تطوير أم تضييق؟”، وذلك في فندق بارك روتانا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، قد اعتمد الشهر الماضي اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني بكافة أنواعه

وأشكاله في المملكة.

وأعرب الراشد، في جواب عن سؤال بهذا الخصوص عن أمله في تطور مثل هذه الأنظمة، خلال السنوات المقبلة باعتبارها مسألة لا تزال جديدة علينا في المنطقة.