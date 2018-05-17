هيئة حقوقية: 54 من جرحى المجزرة الإسرائيلية بغزة في حالة موت سريري

قال رئيس الهيئة الفلسطينية المستقلّة لملاحقة جرائم الاحتلال في قطاع غزة، عماد الباز، إن 54 من جرحى المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، هم في حالة موت سريري.

وأضاف الباز، خلال مؤتمر صحافي عقده في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، اليوم الخميس: “أصيب خلال المجزرة الإسرائيلية نحو 3 آلاف جريح، منهم 54 إصابة حرجة جدًا في الرأس والرقبة، وتعتبر حالات موت سريري”، موضحًا أن من بين الجرحى نحو 79 سيدة، وأكثر من 255 طفلًا.

ويذكر أن 1359 من الجرحى أصيبوا بالرصاص الحي، وأكثر من 20 بالرصاص المعدني.

وبيّن الباز أن نحو 20 صحافيًا أصيبوا بالرصاص الإسرائيلي، فيما أصيب نحو 19 مسعفًا، الاثنين الماضي.

وقال إن الرصاص الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي “أدى إلى تهتّك في الأعصاب والأنسجة وتقطّع في الأوعية الدموية؛ ما تسبب بدخول المصابين في عمليات جراحية متعددة على مدار أكثر من 5 ساعات”.

وطالب الباز الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها.

ودعا لتشكيل “لجنة تحقيق مشتركة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين العزل”.

وارتكب الجيش الإسرائيلي، الاثنين والثلاثاء، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح 3188 آخرون، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية، الذي تم الاثنين، إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ”النكبة”.