مسلحون يحاصرون مركز تصويت كركوك بالعراق

قالت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الأربعاء، إن مركز تصويت كركوك وقع رهينة لحصار مسلحين يرفضون النتائج.

وكشف رياض بدران رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، عن وجود موظفين لدى المفوضية بحكم الرهائن في كركوك”.

وأعلن أن النتائج النهائية للانتخابات ستعلن خلال اليومين المقبلين، بحسب قناة “السومرية”.

وقال البدران خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد إنه “لا يوجد هناك مبرر يدعو المفوضية للعد والفرز اليدوي”.

وأضاف البدران، أن “جهات سياسية مارست ضغوط على موظفي مكتبنا في كركوك، كما أن هناك من تعرضوا للتهديد بالقتل من قبل تلك الجهات، ولدينا موظفين محتجزين وبحكم الرهائن في كركوك”، لافتاً الى أن “186 محطة في كركوك لم ترسل نتائجها حتى الآن”.

وتابع البدران، “نهيب بالأجهزة الأمنية بالقيام بواجبها بحفظ حياة موظفي المفوضية وأعضاءها”، داعياً رئيس الوزراء الى “توفير الحماية الكافية لمؤسسة الانتخابات وموظفيها واعضاء مجلس الموظفين”.

وكان عضو في مجلس المفوضين بالمفوضية العليا للانتخابات، قد اعتبر، اليوم، أن الانتخابات النيابية التي جرت مطلع الأسبوع الحالي “باطلة”، مشيرًا إلى عمليات “تزوير” جرت في عدد من المحافظات.