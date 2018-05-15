محافظ كركوك: إعلان نتائج الانتخابات في المحافظة “كارثة”‎

وصف محافظ كركوك العراقية بالوكالة راكان الجبوري إعلان مفوضية الانتخابات لنتائج الاقتراع في المحافظة بأنه كارثة.

وشدد على أنه كان يتعين التحقق من اتهامات التزوير والاستجابة لمطالب التركمان والعرب بإجراء العد والفرز اليدوي.

وقال الجبوري، “إن الوضع في كركوك صعب ومتشنج ولا يحتمل أكثر”.

وأشار إلى أنه التقى جميع الأطراف السياسية، وسيتم نقل صناديق قضاء داقوق بكركوك للتدقيق بالمركز الوطني.

وأضاف الجبوري ان “إعلان المفوضية للنتائج كارثة، وعليها الإسراع بإصدار قرار بإجراء العد والفرز اليدوي”.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، في وقت سابق، تصدر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني النتائج الأولية في كركوك، تلاه التحالف العربي بالمرتبة الثانية، ثم جبهة تركمان كركوك في المرتبة الثالثة.

ويأتي إعلان النتائج في محافظة كركوك، وسط احتجاجات واسعة من التركمان والعرب على مدى اليومين الماضيين، مطالبين بإعادة عدّ وفرز الأصوات يدويًا.

واتهم مسؤولون عرب وتركمان الحزب الكردي بتزوير النتائج، عبر برمجة الأجهزة الخاصة بالاقتراع الإلكتروني، لإعطاء نتائج محددة مسبقًا لصالحه، وهو ما ينفيه الحزب.

ووفق نتائج أولية أعلنتها مفوضية الانتخابات، فإن تحالف سائرون بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، يتصدر الانتخابات، يليه ائتلاف الفتح الذي يتكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي، برئاسة هادي العامري، وتأتي ثالثًا قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

والانتخابات البرلمانية، التي جرت يوم السبت، هي الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم “داعش” نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.

وتنافس في الانتخابات العراقية 7376 مرشحًا يمثلون 320 حزبًا وائتلافًا وقائمة على 329 مقعدًا في البرلمان، الذي يتولى انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء تمهيدًا لتشكيل الحكومة المقبلة.