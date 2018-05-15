الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة في درنة

أعلن الجيش الليبي سيطرته على مواقع جديدة في عملية عسكرية شنها، صباح الثلاثاء، ضد المتشددين بمدينة درنة.

وقال المنسق العسكري لغرفة عمليات عمر المختار، عبدالكريم صبرة، لـ”إرم نيوز” إن “مناطق الظهر الحمر والحيلة والفتايح شهدت أعنف المواجهات”، مؤكدًا “تقدم الجيش وسيطرته على مواقع جديدة وغنم أسلحة وذخائر بعد فرار المتشددين منها”.

فيما أشار مصدر عسكري إلى أن “اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة تدور حاليًا بين وحدات الجيش ومقاتلي مجلس شورى ثوار درنة“.

ونفذت مقاتلات تابعة للجيش بضع غارات استهدفت مواقع للمتشددين في المحورين الجنوبي والغربي لدرنة.