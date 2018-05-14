المشير حفتر يبحث مع السفير الإيطالي إجراء الانتخابات في ليبيا

بحث القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، آفاق الحل في ليبيا، على ضوء الانتخابات المرتقبة العام الجاري، فضلًا عن ملف الحرب على الإرهاب.

وأكد مصدر عسكري، في تصريح لـ”إرم نيوز”، أن حفتر شدد على ضرورة توفير كل الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المرتقبة، واصفًا هذا الاستحقاق بـ”التحدي المهم”.

وتعهد حفتر خلال استقباله السفير الإيطالي بمكتبه في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، بمواصلة الحرب على الجماعات الإرهابية، لافتًا إلى أن تحرير مدينة درنة من المسلحين، بات وشيكًا، حسب ما نقله ذات المصدر العسكري.

بدوره شدد السفير الإيطالي على “ضرورة التركيز على الحاجة للسير قدمًا في العملية السياسية”، مع العمل على إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، داعيًا المجتمع الدولي إلى تلبية احتياجات ليبيا لتتمكن من إجراء الانتخابات.

وقال بيروني، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، “أتقدم بجزيل الشكر للمشير حفتر لحفاوة استقباله لي في الرجمة، التركيز على الحاجة للسير قدمًا بالعملية السياسية مع نظرة إلى إجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2018”.

وأضاف قائلًا: “على المجتمع الدولي تفادي الخطط المتعددة، وأن يركز عمله على ما تحتاجه ليبيا للتمكين من إجراء الانتخابات في ظروف آمنة ونزيهة”.