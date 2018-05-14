استشهاد 37 فلسطينياً برصاص الاحتلال على حدود غزة ‎

استشهاد 37 فلسطينياً برصاص الاحتلال على حدود غزة ‎

وزارة الصحة في غزة أعلنت أيضًا عن إصابة إصابة 512 آخرين بجروح برصاص الاحتلال على الحدود شرق قطاع غزة.

المصدر: نسمة علي - إرم نيوز

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نقاط التماس على الحدود مع إسرائيل ارتفع إلى 37 شهيداً

وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الاعتداءات الصهيونية منذ صباح اليوم شرق قطاع غزة أدت لاستشهاد 37 فلسطينياً وإصابة أكثر من 1693 آخرين بجروح مختلفة، ولازال عدد منهم مجهول الهوية”.

واشتعلت المواجهات اليوم على الحدود مع إسرائيل قبل ساعات من تدشين سفارة الولايات المتحدة في القدس.

وأغلق جيش الاحتلال الحدود والطرق المؤدية للمستوطنات بعد أنباء عن تسلل عدد من الشبان الفلسطينيين نحو الأراضي المحتلة وهو ما أثار استنفاراً أمنياً كبيراً داخل أجهزة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية.

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