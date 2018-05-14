مقتل 8 جنود بهجوم لطالبان شمال أفغانستان

قتل 8 جنود جراء هجوم مسلح شنته عناصر حركة طالبان على نقطة للجيش الأفغاني بولاية قندز شمال أفغانستان.

وقال المتحدث باسم مديرية أمن ولاية قندز، إنعام الدين رحماني في تصريح صحافي، اليوم الاثنين، إن عناصر حركة طالبان هاجموا نقطة عسكرية في قرية “طاجيك كشلاك” التابعة لقضاء “داشتي أرتشي” بالولاية.

وأضاف رحماني أن الهجوم أسفر عن مقتل 8 جنود، وإصابة خمسة آخرين بجروح، ومقتل 6 من مسلحي طالبان خلال الاشتباكات.

من جانب آخر، تبنى تنظيم داعش الهجوم الذي استهدف، أمس، مبنى حكومي بولاية ننكرهار، شرق أفغانستان.

وذكر داعش، في بيان، أن “4 مسلحين شاركوا في الهجوم على المديرية المالية في مدينة جلال أباد (مركز ننكرهار)”، حسب وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية.

لكن المتحدث باسم محافظ ننكرهار، عطاء الله هوغياني، قال في وقت سابق الأحد، إن “8 مسلحين شاركوا في الهجوم”.

وأعلن هوغياني، مقتل 12 شخصًا، بينهم مدنيون، وإصابة نحو 36 آخرين، بعضهم في حالة حرجة، جراء الهجوم المذكور، لكنه أشار إلى أنه تم تحييد جميع المسلحين.

وفجّر شخصان يرتديان أحزمة ناسفة نفسيهما، أمس، عند مدخل مكتب الجمارك بجلال أباد، قبل أن يقتحم 6 مسلحين المبنى الحكومي، ويشتبكوا مع قوات الأمن، حسب قناة “طلوع نيوز” المحلية.