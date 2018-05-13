قتلى وجرحى بانفجارات واشتباكات مسلحة بأفغانستان

قال مسؤولون إن معركة بالأسلحة بين قوات الأمن الأفغانية ومجموعة من المتشددين أعقبت سلسلة انفجارات في مدينة جلال اباد بشرق أفغانستان مما أسفر عن سقوط 4 قتلى وإصابة ما لا يقل عن 20 شخصا.

وقال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم “ننكرهار” إن دوي 3 انفجارات على الأقل سمع في بداية هجوم منسق على ما يبدو. وأضاف أن المعركة جرت في مبنى حكومي يضم مكتب حسابات الإقليم.

والهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات شهدتها أفغانستان هذا العام. ووقعت معظم هذه الهجمات في كابول لكن مسلحين هاجموا في يناير كانون الثاني مكتبا لهيئة إنقاذ الطفولة في جلال اباد مما أسفر عن سقوط خمسة قتلى على الأقل وإصابة 25.

وفي هجوم اليوم، قال سهراب قادري، وهو عضو في مجلس الإقليم، لرويترز إن أحد المهاجمين فجر نفسه فيما يبدو عند بوابة المبنى الواقع في وسط المدينة مما مكن المسلحين من الدخول. وأضاف أن دوى انفجارات أخرى سمع فيما بعد من داخل المبنى.

وأضاف أن أربعة مهاجمين على الأقل مسلحين بقذائف صاروخية وأسلحة آلية ما زالوا يقاتلون رجال الشرطة فيما يبدو.