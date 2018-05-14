اندلاع مواجهات على حدود غزة.. والآلاف يتجمعون للمشاركة بـ”مليونية العودة”

اندلعت مواجهات صباح الاثنين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، ما أدى إلى إصابة 12 فلسطينيًا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك قبيل ساعات من بدء حفل تدشين سفارة الولايات المتحدة في القدس.

وقال شهود عيان إن الآلاف من الفلسطينيين تجمعوا في مناطق مختلفة على طول الحدود، وحاول عدد منهم الاقتراب من السياج الأمني.

وبدأ آلاف المواطنين الفلسطينيين، يوم الاثنين، بالتوافد نحو المخيمات المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، للمشاركة في مسيرات “العودة وكسر الحصار”.

وسيتجمع المتظاهرون في 19 مخيمًا أقيمت قرب السياج الحدودي، ويتوقع أن يحاولوا اجتيازه.

وصباح يوم الاثنين، عمّ الإضراب الشامل جميع مدن ومحافظات قطاع غزة، تزامناً مع التحضيرات لانطلاق المسيرات.

وكانت لجنة المتابعة التابعة لقوى وفصائل فلسطينية دعت، أمس، للإضراب من أجل المشاركة في “مليونية العودة”.

وفي ساعات باكرة من صباح الاثنين، حاول الجيش الإسرائيلي إحراق تلك المخيّمات من خلال إلقاء شُعل نارية بواسطة طائرات صغيرة مُسيّرة، لكن الشبان الذين تواجدوا قرب المخيمات نجحوا في السيطرة على تلك الشُعل وإخمادها.

وقال شهود عيان إن “الطائرات دون طيار ألقت الشعل النارية على مخيمات مقامة شرقي مدينة غزة، وبلدة عبسان الجديدة، وشرقي بلدة جباليا”.

وألقت الطائرات كذلك شعلًا نارية على كميات من إطارات السيارات المطاطية، كان المتظاهرون جمعوها، جنوب القطاع؛ ما أدى إلى اشتعالها.

وفي مخيم العودة المُقام شرقي مخيم جباليا، شمالي القطاع، تمكن المتظاهرون من إسقاط طائرتي تصوير إسرائيلية.

وأكد شهود عيان لـ”إرم نيوز” سيطرة الشبان المتظاهرين على الطائرتين اللتين يستخدمهما الجيش الإسرائيلي لمهام التجسس والتصوير.

كما ألقت طائرات إسرائيلية، مناشير ورقية، تهدد فيها الفلسطينيين بتعريض حياتهم للخطر في حال اقتربوا من السياج الحدودي للقطاع.

وعبر مكبرات الصوت، بث المنسقون لمخيمات العودة قرب حدود غزة أناشيد وطنية، لبث “الحماسة” لدى المتظاهرين.

وفجر يوم الاثنين، توغلت جرّافات إسرائيلية، في عدة مواقع حدودية، وقامت بأعمال تجريف وإزالة لسواتر ترابية، وقامت بتركيب أسلاك شائكة في عدة مواقع.

فيما دعا جيلان ديفورن، مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى تجنيب المدنيين الأذى وتجنب إيقاع الخسائر في صفوفهم، قبل ساعات من بدء مسيرات “العودة” بالقرب من الحدود الشرقية للقطاع.

وقال ديفورن، في مؤتمر صحفي عقده أمام مجمّع الشفاء الطبي بمدينة غزة:” ندعو الأطراف كافة (لم يسمّهم) لعدم تعريض المدنيين للأذى وتجنب الخسائر في صفوفهم”.

وبدأت الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة بتجهيز الخيام الطبية الميدانية قرب حدود غزة، لتقديم الإسعافات العاجلة للجرحى المتوقع إصابتهم، خلال مشاركتهم في “مليونية العودة”.

كما أنهت الوزارة استعداداتها، يوم السبت، في المستشفيات التابعة لها، لاستقبال الجرحى المتوقع وصولهم إليها.

ونصبت الوزارة خيمًا داخل مقار تلك المستشفيات، وجهزتها بالأسرة وأنابيب الأوكسجين والمعدات الطبية، من أجل استغلالها في عملية فرز المصابين إلى الأقسام المختلفة.

كما وصل وفد طبي تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، لتقديم مساعدته للطواقم الطبية في مستشفيات القطاع.

والأسبوع الماضي، وصل عشرات الإعلاميين الأجانب إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون “إيريز”، شمالي القطاع، لتغطية أحداث “مليونية العودة”.

في المقابل، انتشر، صباح يوم الاثنين، عشرات القناصين من الجيش الإسرائيلي انتشروا خلف السواتر الرملية، التي جهزها الجيش في الأسابيع الماضية، من أجل قمع المتظاهرين.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي، المتمركزة على الجانب الآخر من السياج، الرصاص الحي وقنابل الغاز المدمع، اتجاه المتظاهرين الفلسطينيين.

ويوم الأحد، أعلن الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، عن حالة تأهب قصوى، استعدادًا لأسبوع، من المتوقع أن يكون “متفجرًا” في أنحاء البلاد كافة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي قال، خلال بيان نشره يوم السبت، إنه “يعتزم مضاعفة عدد وحداته المقاتلة حول قطاع غزة وبالضفة الغربية المحتلة؛ تحسبًا للتظاهرات يوم غد الاثنين”.

وذكر الجيش “أنه سيتم إرسال لوائي مشاة الأسبوع المقبل للمنطقة المحيطة بقطاع غزة، ولواء ثالث إلى الضفة الغربية؛ ما يعني عمليًا مضاعفة عدد الوحدات المقاتلة في هاتين المنطقتين”.

وبدأت مسيرات العودة، في الـ 30 من مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها عام 1948.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة؛ ما أسفر -حتى الآن- عن استشهاد 51 فلسطينيًا، بينهم 6 أطفال، وإصابة الآلاف.