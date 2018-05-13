مسيرة غاضبة بالرباط رفضًا لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس (صور)

خرج الآلاف من المغاربة اليوم الأحد بالعاصمة الرباط، في مسيرة غضب وتنديد للتعبير عن رفضهم لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، دعت إليها مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والطلابية في البلاد، وذلك تحت شعار “من أجل القدس عاصمة أبدية لفلسطين.. ودعمًا لمسيرة العودة الكبرى”.

وجابت هذه المسيرة أبرز شوارع مدينة الرباط، وأكد المحتجون وهم من مختلف التيارات والاتجاهات أن القدس “ستبقى عاصمة فلسطين التاريخية والأبدية”، واصفين قرار نقل السفارة الأمريكية إليها بأنه “حرب على العالم العربي والإسلامي، واستفزاز لمشاعر مليار ونصف مليار مسلم”.

وردد المحتجون شعارات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، من قبيل “الحرية للقدس والحرية لفلسطين”، و”القدس لم تكن يومًا تابعة لإسرائيل”.

وأعلن ترامب، في الـ6 من ديسمبر/كانون الأول 2017، اعتبار القدس، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها من مدينة تل أبيب، ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.