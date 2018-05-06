وفد برلماني جزائري إلى الرباط وسط أجواء توتر بين البلدين

يشارك وفد برلماني جزائري في اجتماع للبرلمان العربي بـ المغرب، يبدأ اليوم الإثنين ويستمر 3 أيام، وسط توتر بين البلدين، بحسب مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان).

وقال المجلس، في بيان نشره على موقعه الرسمي، الأحد، “يشارك وفد برلماني عن مجلس الأُمَّة، في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، المُزمع انعقادها في الفترة ما بين 7 و9 مايو/أيار الجاري، بالعاصمة المغربية الرباط”.

وتركز الجلسة، وفق بيان سابق للمجلس، على تطورات الأوضاع العربية الراهنة، ونتائج أعمال القمة العربية، التي عقدت بالظهران في السعودية، وعلى مواصلة جهود دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية على رأسها القضية الفلسطينية.

وتأتي زيارة الوفد البرلماني الجزائري إلى المغرب، وسط أجواء توتر في العلاقات بين البلدين خلال الأيام الأخيرة.

واستدعت الجزائر، الأسبوع الماضي، السفير المغربي لديها احتجاجًا على تصريحات لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، التي أعلن فيها قطع بلاده علاقاتها مع طهران.

وأوضح بوريطة، أن “الرباط لديها معلومات تفيد بإقدام دبلوماسيين بالسفارة الإيرانية في الجزائر على تسهيل عملية لقاء قياديين بحزب الله بقياديين بالبوليساريو”.