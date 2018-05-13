مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، حسب دائرة الأوقاف الإسلامية.

وقال فراس الدبس المسؤول الإعلامي لدائرة الأوقاف، إن “قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية تقوم بتأمين الحراسة لمئات المستوطنين الذي اقتحموا باحات المسجد الأقصى”.

وتأتي الاقتحامات بعدما دعت منظمات الهيكل اليهودية، الثلاثاء الماضي، إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى.

وأطلقت هذه المنظمات هاشتاغًا تحت مسمى “ألفان مقتحم في يوم القدس”.

وقد أُطلق هذا الهاشتاغ خصيصًا وتزامنًا مع ما يسمى “ذكرى توحيد القدس“، حيث تحتفل إسرائيل بما تسمى الذكرى الـ51 لاحتلال ما تبقى من مدينة القدس المحتلة وضمه للقسم الغربي من المدينة، ويوافق هذا اليوم ذكرى النكبة.