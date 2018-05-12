العراق يشهد أعلى نسبة عزوف في أول انتخابات برلمانية بعد دحر داعش

قالت مفوضية الانتخاب العراقية، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم السبت بلغت 44%.

وأعلنت المفوضية في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم في العاصمة بغداد، نسب المشاركة في الاقتراع العام والخاص، مؤكدًة أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في عموم العراق بلغت 44%”، وأن المفوضية لن تعلن أي نتائج اليوم.

وأشارت الى أن عدد الناخبين الكلي أكثر من 24 مليون، فيما بلغ مجموع المصوتين 10 ملايين ناخب في جميع المحافظات.

وأضافت أن عدد المصوتين في الاقتراع الخاص بقوى الأمن والعسكريين بلغ 709 آلاف، أما تصويت عراقيي الخارج فقد بلغ 179 ألف مصوت.

نسب مشاركة “صادمة”

وهذه أول انتخابات عراقية تكون نسبتها متدنية إلى 44% حيث كانت قد بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2014، 62% وهي النسبة ذاتها التي حققتها انتخابات عام 2010.

وتخللت عملية التصويت خروقات انتخابية رصدتها شبكات المراقبة ومنظمات المجتمع المدني، فيما قالت مفوضية الانتخابات إنه بإمكان الكتل السياسية المتضررة من الخروقات رفع دعوى قضائية بشأنها.

وشهدت مراكز الاقتراع في مختلف المدن إقبالًا ضعيفًا من المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات، حيث أظهرت الصور الواردة خلوّ الكثير من مراكز الاقتراع من الناخبين في أغلب المدن العراقية خاصة الجنوبية منها، رغم الدعوات لتفعيل المشاركة.

وصدمت النسبة المتدنية في المشاركة الأوساط السياسية التي كانت تعول على مشاركة واسعة للناخبين المؤيدين، حيث دعت المرجعية الدينية خلال الأيام الماضية إلى مشاركة واسعة، رغم عدم تحريمها المقاطعة.

نتائج غير رسمية

وقالت مفوضية الانتخابات إن نتائج التصويت ستعلن بعد 48 ساعة على إغلاق صناديق الاقتراع، لكن وسائل إعلام عراقية بثت نتائج غير رسمية بالاعتماد على شبكات المراقبة ورصد المراقبين المحليين، حيث تصدّرت في العاصمة بغداد قوائم الفتح بزعامة هادي العامري والنصر بزعامة العبادي، ودولة القانون بزعامة المالكي وسائرون التابعة للتيار الصدري وائتلاف الوطنية بزعامة علاوي.

وفي المحافظات الجنوبية يتنافس ائتلاف النصر وتحالف الفتح على المركزين الأول والثاني، ثم دولة القانون وسائرون والحكمة.

أما محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى فجاءت تحالفات الوطنية بزعامة إياد علاوي والقرار العراقي بزعامة ظافر العاني، وكذلك تحالفات النصر والفتح وسائرون.