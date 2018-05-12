رئيس الوزراء العراقي: قواتنا نجحت في تأمين الاقتراع بالانتخابات البرلمانية

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، “إن القوات العراقية نجحت اليوم السبت، في تأمين عملية الاقتراع بالانتخابات البرلمانية”.

وأضاف العبادي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، “تمكّن أبناء شعبنا من الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم بحرية وأمان، كما شهدت المحافظات المحررة إجراء عملية التصويت الحر للمرة الأولى بعد هزيمة داعش”.

وتابع “حققت قواتنا البطلة نصرًا آخر بحمايتها العملية الديمقراطية وحماية المواطنين في مراكز الاقتراع المنتشرة في مختلف مناطق العراق“. موضحًا أن “القوات العراقية أفشلت محاولات زعزعة الأمن والاستقرار، في هذا اليوم التاريخي الذي مرّ بسلام على جميع العراقيين”.

ووجه العبادي التحية للقوات العراقية والأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام وجميع المشاركين في إنجاح العملية الانتخابية.

وعبّر عن أمنياته أن يتمكن الشعب العراقي “من المضي قدمًا نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه جميع تطلعاته في البناء والإعمار والحفاظ على حالة الأمن والاستقرار”.

وأُغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية، بكافة المناطق، في الوقت المحدد وهو الساعة السادسة مساء يوم السبت بالتوقيت المحلي، وبدأت عملية الفرز الإلكتروني.

وفتح 8959 مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة صباح يوم السبت بتوقيت بغداد (4.00 تغ).

ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نسبة المشاركة في وقت لاحق، والنتائج بعد 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.

وكانت منظمات مراقبة قد رصدت توقف الأجهزة الإلكترونية لبعض الوقت نتيجة أعطال فنية، فضلا عن تأخر فتح صناديق الاقتراع ببعض المناطق، إلى جانب استمرار بعض الكتل في الدعاية على مقربة من المراكز.

وفي المجمل، كان يحق لأكثر من 24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل نحو 37 مليون نسمة.

وكان أكثر من 800 ألف من قوات الأمن والجيش ونحو مليون مغترب عراقي في 19 دولة قد أدلوا بأصواتهم على مدى اليومين الماضيين.

والانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم، هي الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم داعش نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.