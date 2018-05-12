لبنان.. استقالة مدير مكتب الحريري الرجل الثاني في “تيار المستقبل”

استقال نادر الحريري، مدير مكتب رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، مساء اليوم السبت، في خطوة مفاجئة للرجل الثاني بـ”تيار المستقبل” الذي تعثر في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد.

وأعلن مكتب الحريري في بيان، استقالة نادر الحريري من منصبه، وتكليف آخر بتولي مهامه، دون ذكر السبب.

وشكر رئيس الحكومة اللبنانية مدير مكتبه الشخصي والحكومي المستقيل، على الجهد الذي بذله طوال فترة توليه المنصب، متمنيًا له التوفيق في كل ما يتطلع إليه، وفق المصدر ذاته.

وقال البيان، إنه تقرر تكليف محمد منيمنة بتولي مهام مدير مكتب الرئيس بالوكالة.

ونادر هو ابن عمة سعد الحريري، بهية الحريري، النائب عن صيدا جنوب لبنان.

ويعتبر نادر، الرجل الثاني بعد الحريري في تيار المستقبل الذي يتزعمه الأخير، وكان يعرف بأنه العقل المخطط لسياسات تيار المستقبل.

وفيما لم يذكر البيان سبب الاستقالة، إلا أن سعد الحريري كان قد أعلن في وقت سابق اليوم، إجراء تعديلات واسعة على حزبه، عقب “تعثره” في تحقيق نتائج مهمة بالانتخابات البرلمانية.

وفي انتخابات الأحد، خسر تيار المستقبل (سني) بزعامة الحريري 13 مقعدًا، وحصل على 21 (من أصل 128 هم إجمالي عدد مقاعد المجلس).

ومع ذلك، يبدو سعد الحريري هو الأكثر حظًا لرئاسة الحكومة المقبلة، وفق توزيع مقاعد البرلمان المنتخب وخارطة التحالفات.