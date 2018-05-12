الجيش الليبي يستعيد قلعة سبها بعد سيطرة مليشيات عليها

دحر الجيش الليبي المليشيات القبلية التي سيطرت في هجوم مباغت صباح يوم السبت، على مقر اللواء السادس والقلعة التاريخية في مدينة سبها، عاصمة الجنوب الليبي.

وأكد مصدر عسكري تحدث إلى “إرم نيوز”، أن وحدات من الجيش شنت هجومًا معاكسًا على المليشيات التشادية المتحالفة مع قبائل التبو، واستعادت السيطرة على مواقع استراتيجية من ضمنها مقر اللواء السادس.

ونشر اللواء السادس على صفحته بموقع فيسبوك، فيديو يؤكد سيطرته على القلعة التاريخية.

ووفقًا لوسائل إعلام ليبية فقد قتل في المواجهات المسلحة 4 أشخاص وأصيب 12 آخرين.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر ليبية قولها أن “عناصر مسلحة تنتمي إلى قبائل التبو، سيطرت بشكل كامل على مقر اللواء السادس ومحيطه في هجوم صباح اليوم”.

ويتبع اللواء السادس إلى الجيش الوطني الليبي.

وحث آمر منطقة سبها العسكرية، اللواء المبروك محمد الغزوي يوم الجمعة، مجلس قبائل التبو للتنسيق، لإنهاء الأزمة الحاصلة في المدينة.