أنباء عن تقدم الجيش الليبي في محور “الحيلة” بدرنة‎

أحرز الجيش الوطني الليبي تقدمًا استراتيجيًا في مدينة درنة، اليوم الخميس، وسيطر على مواقع هامة داخل المدينة.

وقال مصدر عسكري لـ ” إرم نيوز”: “إن وحدات تابعة للجيش تقدمت، اليوم الخميس، في محور الحيلة الواقع جنوبي المدينة، وسيطرت على مواقع هامة من ضمنها مقر الدروع ومسجد بوسليم في منطقة سيدي عزيز.”

وبيّن المصدر أن الجيش تمكن من أسر مجموعة تابعة لمجلس شورى درنة، فضلًا عن قتل عدد من المتشددين.

في المقابل، قُتل جندي ليبي تابع لقوة عمليات الردع بالمنطقة الوسطى في اشتباك مسلح.

بدوره، نفى مجلس شورى ثوار درنة سيطرة الجيش على مواقع في محور الحيلة.

وقال القيادي في المجلس، محمد المنصوري، في تغريدة له على صفحته بموقع تويتر: “قواتنا قامت بإفشال محاولة تقدم لقوات حفتر في محور الحيلة”.