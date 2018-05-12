الإقبال على انتخابات العراق لم يتجاوز 30% بالساعات الأولى

قال مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إن إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع كان ضعيفًا بالساعات الأولى من التصويت، اليوم السبت، ولم يتجاوز 30% خلال أول 5 ساعات.

وفتح 8959 مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد (4:00 تغ) وتستمر حتى تمام الساعة السادسة (15:00 تغ).

وأوضح المصدر طالبًا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن “نسبة الإقبال، بعد 5 ساعات من فتح الصناديق، تراوحت بين 12 و30%”.

وأضاف أن “أعلى معدلات المشاركة سجلت في محافظة ديالى، بـ30%، وأقلها في بغداد بنحو 12%، بينما كانت النسب متقاربة في بقية المحافظات، عند حدود 20%”.

ويحق لأكثر من 24 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم من أصل نحو 37 مليون نسمة.

ويتنافس في الانتخابات 320 حزبًا سياسيًا وائتلافًا وقائمة انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفًا انتخابيًا، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحًا.

والانتخابات البرلمانية الحالية هي الأولى في البلاد بعد هزيمة تنظيم “داعش” نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من البلاد عام 2011.