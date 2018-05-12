أمريكا والإمارات تفككان “شبكة واسعة” مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات ضد شبكة واسعة النطاق لصرف العملات في إيران، والإمارات، وتمويل أنشطة إرهابية.

وأفاد حساب تابع لوزارة الخارجية الأمريكية باللغة العربية على “تويتر” اليوم السبت “أن الشبكة قامت بشراء ونقل ملايين الدولارات الأمريكية إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري لتمويل أنشطته الخبيثة”.

قامت الولايات المتحدة و #الإمارات باتخاذ إجراءات لإحباط شبكة واسعة النطاق لصرف العملات في #إيران والإمارات. قامت هذه الشبكة بشراء ونقل الملايين من الأموال النقدية بالدولار الأمريكي إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري لتمويل أنشطته الخبيثة. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) May 12, 2018

وشكرت الخارجية الأمريكية في تغريدة أخرى جهود الإمارات في مكافحة تمويل الإرهاب، محذّرة من خطورة مثل هذه المنظمات، وضرورة تضييق الخناق على التنظيمات التابعة للحرس الثوري الإيراني.