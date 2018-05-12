أمريكا والإمارات تفككان “شبكة واسعة” مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

أمريكا والإمارات تفككان “شبكة واسعة” مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

المصدر: فريق التحرير

اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات ضد شبكة واسعة النطاق لصرف العملات في إيران، والإمارات، وتمويل أنشطة إرهابية.

وأفاد حساب تابع لوزارة الخارجية الأمريكية باللغة العربية على “تويتر” اليوم السبت “أن الشبكة قامت بشراء ونقل ملايين الدولارات الأمريكية إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري لتمويل أنشطته الخبيثة”.

وشكرت الخارجية الأمريكية في تغريدة أخرى جهود الإمارات في مكافحة تمويل الإرهاب، محذّرة من خطورة مثل هذه المنظمات، وضرورة تضييق الخناق على التنظيمات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

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