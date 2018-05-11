مقتل 38 حوثيًا بينهم قيادي في مواجهات مع المقاومة التهامية

قتل 38 عنصرًا من ميليشيات الحوثي بينهم القيادي المدعو طه محمد عبد الرحمن الشهاري وعدد من مرافقيه في مواجهات مع قوات المقاومة التهامية في جبهة حيس والتحيتا جنوب محافظة الحديدة.

ولجأت الميليشيات، وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، إلى حالة طوارئ غير معلنة في الحديدة ، إذ دعت إلى التبرع بالدم جراء ارتفاع أعداد الجرحى في صفوفها.

وفي غضون ذلك تلقّت ميليشيات الحوثي ضربات موجعة في مواجهات مع قوات المقاومة التهامية في منطقة القطابا الواقعة بين التحيتا والخوخة، وسط انهيار في صفوفها ليشكل ذلك ضربة موجعة للميليشيات في الساحل الغربي لليمن.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية دعم الشرعية في اليمن من خلال قصف تعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين في مواقع تمركزها في ظل استمرار تمشيط جيوبهم وأوكارهم.