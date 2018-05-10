الإمارات تدرج 9 أفراد وكيانات من إيران بقائمة “داعمي الإرهاب”

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارًا يقضي بإدراج تسعة كيانات وأفراد إيرانيين ضمن القائمة المعتمدة في الدولة لـ”الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب”.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” أن القرار يأتي” ضمن حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له، ونتيجة تعاون وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي أدرجت ذات الأفراد والكيانات في قائمتها”.

ووفقًا لذات الوكالة، فقد تم إدراج الأفراد والكيانات ضمن القائمة لقيامهم “بشراء ونقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه؛ لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة عن طريق إخفاء الغرض الذي تم من أجله الحصول على الدولارات”.

وأشاد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، بجهود الإمارات و”تعاونها الوثيق في هذا الشأن”، مؤكدًا على ضرورة أن تتنبه جميع دول العالم من جهود إيران لـ”استغلال المؤسسات المالية للدول الأخرى لتبادل العملات وتمويل الجهات الإرهابية الفاعلة في الحرس الثوري الإيراني”.

يذكر أن الإمارات رحبت بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، داعية المجتمع الدولي والدول المشاركة في الاتفاق النووي إلى الاستجابة لموقف الرئيس ترامب لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.