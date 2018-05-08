الإمارات تعلن موقفها من قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي مع إيران

أعلنت دولة الإمارات العربية تأييدها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

ورحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” يوم الثلاثاء، بالاستراتيجية التي أعلنها الرئيس الأمريكي للتعامل مع ملف إيران النووي وتدخلاتها في المنطقة.

ودعت أبوظبي المجتمع الدولي والدول المشاركة في الاتفاق النووي، إلى الاستجابة لموقف الرئيس ترامب لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي.