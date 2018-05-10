إغلاق صناديق “الاقتراع الخاص” بالانتخابات البرلمانية العراقية

أغلقت مفوضية الانتخابات العراقية صناديق الاقتراع الخاص في الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم السبت المقبل.

وأعلنت المفوضية إغلاق كافة صناديق الاقتراع وانتهاء عملية التصويت التي شملت أفراد الجيش العراقي والشرطة المحلية وقوات الأمن الأخرى، فضلًا عن السجناء والمرضى.

وبحسب قراءات أولية لمؤشرات واتجاهات اختيارات الناخبين فإن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حصد غالبية أصوات الناخبين في النجف وكربلاء، فيما جاءت قوائم سنية وتحالف النصر بزعامة العبادي في محافظات صلاح الدين والأنبار.

وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن نسبة التصويت في محافظة كركوك تجاوزت الـ 30%، فيما بلغت نسبة التصويت في محافظة ديالى 62 %.

ولم تعلن مفوضية الانتخابات لغاية الآن الارقام الرسمية بشأن نسب التصويت في المحافظات العراقية.

وشهدت الاقتراع الخاص فوضى كبيرة وتزاحم شديد من عناصر قوى الأمن الداخلي بسبب تعطل بعض أجهزة التصويت، فضلاً عن غياب بعض الأسماء عن لوائح الانتخابات.

وبدأت عملية التصويت الخاص لانتخابات البرلمان العراقي، صباح اليوم الخميس، وشملت منتسبي القوات الأمنية والمرضى والسجناء.

وعبر عدد من عناصر الجيش عن تذمرهم من غياب أسمائهم في سجلات الناخبين.

في الأثناء أعلن محافظ كركوك راكان الجبوري سحب 14 جهاز إلكتروني للتصويت بعد تعطلها جنوبي المحافظة.

ويحق لـ 934 ألفا و636 من عناصر الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة المشاركة في الاقتراع الخاص، ويبلغ عدد المراكز التي فتحت أبوابها لهذا الغرض، 494 مركزاً انتخابياً، تضم 2237 محطة انتخابية، إضافة إلى 25 مركزاً انتخابياً لتصويت النزلاء في السجون.