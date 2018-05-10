نسبة تصويت “العسكريين” في الانتخابات العراقية بلغت 28% حتى منتصف الخميس

قالت المفوضية للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، إن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بالقوات الأمنية بلغت 28% حتى الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت بغداد.

وبحسب الأرقام التي وزعتها المفوضية على وسائل الإعلام فإن “نسبة المشاركة في محافظة كركوك بلغت 20%، ودهوك 31%، والسليمانية 21%، ونينوى 27%، وبغداد – الكرخ 23%، وبغداد – الرصافة 24%”.

وكذلك فإن نسب المشاركة كانت في محافظات ميسان 38%، والبصرة 27%، والديوانية 40%، وذي قار31%، والمثنى 39%، وبابل37%، وكربلاء 33%، والأنبار 30%، وواسط 35%”.

ويحق لـ942 ألف ناخب من القوات الأمنية المشاركة في الانتخابات لاختيار ممثلين في البرلمان العراقي الجديد.

ويتنافس في الانتخابات العراقية 7376 مرشحًا يمثلون 320 حزبًا وائتلافًا وقائمة على 328 مقعدًا في البرلمان، الذي يتولّى انتخاب رئيسيْ الوزراء والجمهورية.

ويحق لـ 24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم، من أصل 37 مليون نسمة إجمالي عدد السكان، في الانتخابات المقررة السبت المقبل.