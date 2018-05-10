مقتل 7 جنود في انفجار بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشو

قال مسؤول حكومي، إن قنبلة انفجرت في جنوب الصومال، اليوم الخميس؛ مما أسفر عن مقتل 7 جنود، في ثاني عملية من هذا النوع خلال يومين.

ووقع الحادث في بلدة ونلوين في منطقة شبيلي السفلى، على بعد 90 كيلومترًا شمال غربي العاصمة مقديشو، حيث انفجرت القنبلة في شاحنة تقل الجنود.

وقال نائب حاكم شبيلي السفلى، علي نور: إنه “قتل 7 جنود من بينهم قائدهم وأصيب اثنان آخران. وكانوا جميعًا يستقلون شاحنة عندما انفجرت القنبلة”.

وكانت نفس البلدة شهدت انفجارًا آخر، أمس الأربعاء، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص. وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن ذلك الهجوم.