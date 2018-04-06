إصابة جنديين في تفجير انتحاري بمقديشو

أصيب جنديان، اليوم الجمعة، في تفجير سيارة مفخخة استهدف نقطة أمنية لأجهزة الاستخبارات، في الشارع المؤدي لمطار مقديشو الدولي، بحسب مصدر في الشرطة المحلية.

وقال ضابط في الشرطة، إن انتحاريًا كان يقود سيارة مفخخة، فجر نفسه قرب نقطة تفتيش أمني، بعد فشله في اجتيازها.

وأضاف الضابط الذي فضل عدم الكشف عن اسمه؛ لدواعٍ أمنية، أن التفجير تسبب في إصابة جنديين من أجهزة الاستخبارات.

وأوضح أنه جرى نقلهما إلى مستشفى المدينة، دون الحديث عن حالتهما.

وبحسب شهود، فإن “الانتحاري حاول أكثر من مرة إقناع رجال الأمن بالعبور قبل أن يفجر نفسه”.

وتستخدم النقطة الأمنية المستهدفة، لفحص السيارات الذاهبة إلى المطار وتفتيشها.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، لكن أصابع الاتهام تشير إلى مقاتلي “حركة الشباب“.