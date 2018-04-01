حركة الشباب تشن هجومًا على قاعدة للاتحاد الأفريقي في الصومال

شن مسلحو حركة الشباب المتشددة، اليوم الأحد، هجومًا على قاعدة تابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.

وأفادت الشرطة الصومالية والجيش، أن “متشددين إسلاميين اشتبكوا لساعات اليوم الأحد مع قوات الاتحاد الأفريقي، بعد أن فجروا سيارتين ملغومتين خارج قاعدة تابعة للقوات”.

وقال سكان من المنطقة إن “مقاتلي حركة الشباب هاجموا قاعدة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، في بلدة بولامارر على مسافة 130 كيلومترًا شمال غربي العاصمة مقديشو، في نحو الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي”.

وفقدت حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة، السيطرة على معظم المدن والبلدات الصومالية منذ انسحابها من مقديشو عام 2011، لكن لا يزال لها وجود قوي في مناطق خارج العاصمة.

وقال الميجر فرح عثمان بالجيش الصومالي، المتمركز قرب قاعدة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، إن “المتشددين فجروا في بادئ الأمر سيارتين ملغومتين، أصابتا مركبة تابعة للاتحاد الأفريقي وأخرى تابعة للجيش الصومالي”.

وأضاف عثمان أنه “بعد ذلك بدأ عدد كبير من مقاتلي الشباب في إطلاق النار من بين الأشجار، كانت معركة تشبه الجحيم”، مضيفًا أن “عدد القتلى والجرحى غير معروف”.

وقال المتحدث باسم حركة “الشاب” عبد العزيز مصعب، إن “14 من مقاتلي الحركة و59 من قوات الاتحاد الأفريقي قتلوا في الواقعة”.

كما قال ضابط شرطة متمركز في بلدة مجاورة، إن “سيارتين ملغومتين انفجرتا خارج القاعدة قبل دخول مقاتلي الشباب”.