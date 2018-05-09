العراق: قرار ترامب “متعجل وغير محسوب”

المصدر: أ ف ب

أعرب العراق، اليوم الأربعاء، عن أسفه للقرار “المتعجل وغير المحسوب” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، بحسب بيان صادر من وزارة الخارجية.

ونقل بيان عن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب قوله إن الوزارة “تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة والخطيرة بخصوص قرار الرئيس ترامب” انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

واعتبر محجوب أن “موقف الرئيس الأمريكي المتعجل وغير المحسوب (…) يصب لصالح التصعيد، الذي لن يجني منه أحد غير الدمار وويلات الحروب”.

ودعا البيان “جميع الأطراف لبذل وسعها لتحاشي التداعيات المُحتملة (للقرار)، وبقاء الدول الخمس الأخرى في المجموعة على موقفها المعتدل”.

وأعلنت السعودية والبحرين والإمارات مساء الثلاثاء تأييدها الخطوات التي أعلنها الرئيس الأمريكي لجهة انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.

وكان ترامب أعلن، مساء الثلاثاء أيضًا، إعادة العمل بالعقوبات الأمريكية على طهران، في خطوة نددت بها إيران بشدة، فيما عبّر الأوروبيون عن أسفهم وتصميمهم على إنقاذ الاتفاق.

ومن أبرز نقاط اعتراض ترامب على الاتفاق كونه لا يتطرق بشكل مباشر إلى برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، ولا إلى دور طهران الذي يعتبره “مزعزعًا للاستقرار” في الشرق الأوسط.