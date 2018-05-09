قطر تعلق على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران

امتنعت قطر اليوم الأربعاء، عن إعلان تأييد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، في مؤشر جديد على تنامي علاقات الدوحة وطهران.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته على موقعها الرسمي إن “‎دولة قطر مثل بقية دول الخليج العربي لم تكن طرفًا في هذا الاتفاق، ولكنها بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها السياسية والتاريخية مع أطراف الاتفاق، معنية بشكل مباشر بأي تداعيات للقرارات التي تتخذها هذه الأطراف”.

وتابعت: “‎وعليه فإن دولة قطر تؤكد في هذا السياق أن الأولوية الأساسية هي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، وتجنيب دخول القوى الإقليمية في سباق تسلح نووي لا تحمد عقباه. وهنا تذكّر دولة قطر أن التحرك الجماعي في إطار المجتمع الدولي هو الضمان الأساس لإيقاف سباق التسلّح النووي المحتمل في حال دخلت الأطراف المختلفة في هذا السباق كنتيجة لفقدان الثقة بينها”.

وأضافت أن “عملية إخلاء المنطقة من السلاح النووي تستهدف بالدرجة الأولى إرساء أسس السلام والاستقرار بشكل يسهم في الحفاظ على الأرواح، بل والدفع بعملية التنمية من أجل رخاء جميع شعوب المنطقة، وعليه فعلى جميع الفاعلين مراعاة ألّا يكون ثمن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، هو التصعيد الذي لا تتحمله شعوب المنطقة المثقلة بالصراعات”.

واختتمت البيان بالقول إن “دولة قطر تثمن جهود جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين وشركاء الاتفاق الذين يسعون لنزع فتيل أي تصعيد محتمل، والذين يسعون لحلول تضمن إخلاء المنطقة مِن السلاح النووي. وإن من مصلحة جميع الأطراف ضبط النفس والتعامل بحكمة وآناة مع الموقف ومحاولة تسوية الخلافات القائمة من خلال الحوار”.