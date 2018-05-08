أمريكا تحث اللبنانيين على النأي بأنفسهم عن الصراعات الخارجية

حثت السفارة الأمريكية في بيروت جميع الأطراف في لبنان اليوم الثلاثاء، على الاحتفاظ بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية، في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى تشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد.

وقالت السفارة، في بيان: “نحث جميع الأطراف على احترام التزامات لبنان الدولية، بما في ذلك تلك الواردة في قراري مجلس الأمن 1559 و1701”.

ويتعلق القراران بانسحاب كل القوى الأجنبية من لبنان، ونزع سلاح الميليشيات بما في ذلك جماعة حزب الله.

وحصلت الأحزاب المتحالفة مع جماعة حزب الله، التي خاضت في السابق حروبًا مع إسرائيل، على أكثر من نصف المقاعد في الانتخابات.