“الدرك الأردني” يوضح حقيقة توقيف طاقم دورية على خلفية قضية “الاعتداء على الفايز”

نفى مصدر مطلع في قوات الدرك الأردنية، توقيف طاقم دورية تابعة لتلك القوات على خلفية قضية الاعتداء على الشاب زيد الفايز.

وكانت مواقع إخبارية أردنية، ذكرت أمس الاثنين، أن “قائد قوات الدرك اللواء حسين الحواتمة، قرر توقيف طاقم دورية تهاونوا في تنفيذ واجبهم ومسؤولياتهم تجاه أحد المواطنين”.

جاء ذلك بعد انتشار صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر شخصًا يعتلي دورية الدرك وسط حالة احتقان وأعمال شغب في منطقة “جرينة الشوابكة” بمأدبا، على خلفية الاعتداء على الشاب الفايز.

لكن المصدر المطلع في قوات الدرك، نفى صحة توقيف طاقم الدورية، وفقًا لصحيفة “الغد” المحلية.

وأضاف المصدر أن “قوات الدرك تعاملت مع تجمع لعدد من المواطنين وسط حالة احتقان، وقامت بالواجب الموكول إليها باحترافية عالية، وبحنكه أمنية منعت وقوع أي إصابة بين المواطنين ولم يستغرق تعاملها مع الموقف لأكثر من دقائق قبل إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي”.

وكان الشاب زيد الفايز تعرّض لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص في شارع مكة غربي العاصمة عمان، وانتشر مقطع فيديو يوثق الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية حددت هوية 8 أشخاص شاركوا في الاعتداء، مؤكدة أنها ألقت القبض على 5 منهم، فيما جرى لاحقًا تسليم الثلاثة المتبقين من قبل عائلاتهم.

وشهدت منطقة “جرينة الشوابكة” التي ينتمي إليها المعتدون، أعمال شغب تخللها إطلاق نار في الهواء، وتحطيم واجهة محلين تجاريين وإشارة ضوئية ومركبات ومحطة وقود.