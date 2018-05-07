عودة الهدوء إلى مأدبا الأردنية بعد أعمال شغب اندلعت إثر قضية “الاعتداء على الفايز”

أعلنت قوات الدرك الأردنية عودة الهدوء إلى منطقة “جرينة الشوابكة” بمحافظة مأدبا وسط البلاد والتي شهدت أعمال شغب وإطلاق نار على خلفية مشاجرة تحولت لقضية رأي عام.

وتصاعدت قضية الشاب زيد الفايز بعد تصوير اعتداء مجموعة من الشبان عليه بآلات حادة وسط الطريق العام بشكل استفز الشارع الأردني.

وأصدرت قوات الدرك بيانًا قالت فيه إنها “أعادت مساء الإثنين الأمور إلى نصابها في منطقة جرينة بمحافظة مأدبا بعد قيام عدد من المواطنين من أبناء إحدى العشائر بالتوجه لها وإطلاقهم للعيارات النارية في الهواء، وقيامهم بإغلاق الطريق”.

وأضاف البيان أن القوات “استخدمت القوة المناسبة، وتم فتح الطريق ومنع أي اعتداء لاحق على الممتلكات أو على الطريق العام”.

وتابع أن “قوة أمنية مناسبة تتواجد الآن في محافظة مأدبا تحت إمرة المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة، وهذه القوة ستتعامل بحزم مع أي محاولة للاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة”.

وكانت الشرطة الأردنية ألقت القبض على 5 أشخاص من أصل ثمانية حددت هويتهم بأنهم يقفون خلف حادثة الاعتداء على الشاب، فيما أمرت السلطات القضائية بحظر النشر بالقضية.

ولاحقًا أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن “وجهاء من عشيرة الشوابكة سلموا المطلوبين الثلاثة المتبقين”.

وبين أنه “تم تسليمهم داخل محافظة مأدبا وبحضور المحافظ ومساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب وقائد أمن إقليم الوسط”.

وأكد أنه “بذلك يكون كافة المطلوبين في القضية متواجدين لدى الجهات التحقيقية في مديرية الأمن العام لمتابعة التحقيق في الحادثة وإحالتها للقضاء”.