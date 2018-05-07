تأخر نتائج الانتخابات في عكار اللبنانية لإعادة فرز الأصوات يدويًا

قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، مساء الإثنين، إن محافظة عكار (شمال) بحاجة الى عدة ساعات لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، لأن هناك إعادة فرز يدوي بعد خلاف بين المندوبين في لجان الاقتراع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أعلن خلاله المشنوق أسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية، التي شهدتها لبنان أمس الأحد.

ولم يحدد وزير الداخلية اللبناني طبيعة الخلاف الذي قال انه اندلع بين المندوبين في عكار وأدى لتأجيل إعلان النتائج.

وأوضح المشنوق أنه سيتم إرسال نتائج الانتخابات في عكار إلى رئيس المجلس النيابي ورئيس المجلس الدستوري، اليوم الثلاثاء.

وتابع “عمليًا بدأنا فترة سياسية جديدة، والانتخابات حصلت بأقل أخطاء ممكنة”.

وقال :”نحن لا ننكر الأخطاء لأن القانون جديد (النسبية)”.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أقرّ مجلس النواب اللبناني، قانونًا انتخابيًا جديدًا يعتمد أساس النسبية.

وبحسب القانون الجديد يتم توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات.

وفي السابق كانت تُجرى الانتخابات اللبنانية وفق قانون الستين، الذي أقر في 1960، ويعتمد التصويت وفقًا لتقسيمات إدارية ومحاصصة تراعي الخصوصية الطائفية للقوى السياسية.

وأشار المشنوق أن “نتائج الانتخابات البرلمانية ستكون على موقع الوزارة الإلكتروني خلال 48 ساعة”.

وأضاف أن “النتيجة التي يتم الاعتراض عليها تمّت في لجنة القيد العليا ولا علاقة لوزارة الداخلية بها”.

ولم يحدد وزير الداخلية اللبناني الجهة التي أبدت اعتراضا على نتائج الانتخابات، التي شهدتها لبنان أمس، للمرة الأولى منذ 9 سنوات.

إلا أن نتائج أولية للانتخابات أظهرت إحراز تحالف “حزب الله” و”حركة أمل” تقدمًا كبيرًا، على حساب تياري؛ “الوطني الحر”، الذي ينتمي إليه رئيس البلاد، ميشال عون، و”المستقبل”، بقيادة رئيس الوزراء، سعد الحريري.