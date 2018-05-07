حفتر يعلن بدء تحرير درنة في عرض عسكري ضخم ببنغازي (فيديو وصور)

أعلن قائد الجيش الليبي المشيرخليفة حفتر، اليوم الإثنين، بدء عملية عسكرية “لتحرير” مدينة درنة الخاضعة لسيطرة الجماعات المتشددة، خلال عرض عسكري ضخم بمدينة بنغازي.

وقال حفتر خلال خطاب في العرض: “نبشركم بأن ساعة الصفر لتحرير درنة قد دقت، وأن قواتكم تدك الآن معاقل الإرهاب” في هذه المدينة التي تبعد أكثر من ألف كلم شرق العاصمة طرابلس.

وخلال العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق “عملية الكرامة”، جال المشير حفتر بسيارة بيضاء مكشوفة، ملقيًا التحية على ضباط الجيش وقادة التشكيلات العسكرية.

وشهد العرض العسكري تخريج 400 ضابط من القوات المسلحة، و3000 عسكري نظامي من الكلية العسكرية يشكلون الدفعة الـ51.

وشاركت في العرض وحدات متنوعة من الجيش الوطني وسرب من الطيران الحربي وآخر من الطيران العمودي.

كما شارك أكثر من 15 ألف جندي من جميع مناطق ليبيا في العرض، بما فيها وصول طائرة من الزنتان محمّلة بقوات كانت في استقبال المشير حفتر.