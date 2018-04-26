أول تصريح لخليفة حفتر بعد عودته إلى بنغازي الليبية.. ماذا قال؟

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في أول خطاب له بعد عودته إلى البلاد قادمًا من رحلة خارجية، تخللها تلقي علاج في فرنسا، أنه مصمم على تحقيق آمال الشعب بتطهير ليبيا من الإرهاب.

وقال حفتر مخاطبًا الليبيين: “قطعنا العهد على أنفسنا لنحقق آمال الشعب بأن تكون ليبيا خالية من المجموعات الإرهابية”، مؤكدًا حرص الجيش على أن “يعيش الشعب الليبي حياة عصرية”.

وأضاف قائد الجيش الوطني الليبي قائلًا: “لدينا ثقة كبيرة بشعبنا ووجدنا ثقة كبيرة من الشعب الليبي بنا”.

وبخصوص وضعه الصحي أكد حفتر أنه في حالة “صحية جيدة”، معبّرًا عن “شكره للشعب الليبي على ثباته، من شرقه لغربه لجنوبه، وثقته وترابطه”، كما شكر الجيش قائلًا: إنه “لم يهتز ولم يُخترق على الإطلاق في هذه المحنة الغريبة”.

وكان في استقبال حفتر لدى عودته، مساء اليوم، على أرض مطار بنينا الدولي، (شرقي بنغازي)، وفد رفيع المستوى من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى أعيان ومشايخ القبائل، وجمع كبير من مناصريه.