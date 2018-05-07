بعد اعتداء وحشي على ابنها.. هذا ما طالبت به قبيلة الشاب الأردني زيد الفايز (فيديو)

أصدرت قبيلة الشاب الأردني، زيد الفايز، الذي تعرض لاعتداء وحشي، بيانًا طالبت فيه بالقصاص من المعتدين على ابنها.

وجاء بيان قبيلة بني صخر بعد اجتماع حاشد عُقد، اليوم الإثنين، حددت فيه مهلة 3 أيام للأجهزة الأمنية لإلقاء القبض على المعتدين.

وطالبت القبيلة “الأجهزة الأمنية بمحاكمة الجناة أمام القضاء المدني والعشائري”، مشيرة إلى أنه “في حال عدم القيام بذلك فإنها ستوكل مهمة ذلك لأبناء القبيلة”، بحسب نص البيان.

وأعلن مصدر أمني في وقت سابق، أن قوات الشرطة حددت هوية 8 أشخاص من المتورطين في الاعتداء، وألقت القبض على 5 منهم، فيما يجري البحث عن البقية.

وشهدت منطقة “جرينة الشوابكة” في مادبا غربي الأردن، أعمال شغب تخللها إطلاق نار في الهواء وتحطيم واجهة محلين تجاريين وإشارة ضوئية ومركبات ومحطة وقود.