الأردن.. أعمال شغب على خلفية قضية “اعتداء الفايز” (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه لاحتجاجات وأعمال شغب شهدتها محافظة مادبا غربي الأردن، اليوم الإثنين، على خلفية الاعتداء على شاب في عمان.

وكان الشاب زيد الفايز تعرض لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص في شارع مكة غربي العاصمة عمان، وانتشر مقطع فيديو أمس الأحد يوثق الحادثة، وسط جدل كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطورت القضية، اليوم الإثنين، حيث أخذت بعدًا عشائريًا، وشهدت منطقة “جرينة الشوابكة” وهي عائلة المعتدين، أعمال شغب تخللها إطلاق نار في الهواء، وتحطيم واجهة محلين تجاريين وإشارة ضوئية ومركبات ومحطة وقود.

وأعلن مصدر أمني، الإثنين، أن الأجهزة الأمنية حددت هوية 8 أشخاص شاركوا في الاعتداء، مؤكدة أنها ألقت القبض على 5 منهم، فيما يجري البحث عن البقية.

وقال مصدر أمني إن “فريقًا تحقيقيًا خاصًا في قيادة أمن إقليم العاصمة باشر التحقيق في ملابسات قضية الاعتداء بالضرب على أحد المواطنين من قبل مجموعة من الأشخاص أثناء تواجده بالشارع العام بالقرب من مجمع جبر، حيث تمكن الفريق من تحديد هوية 8 ممن اشتركوا بالاعتداء عليه، وجرى ضبط 5 منهم وبوشر التحقيق معهم والبحث جارٍ عن الباقين”.

وأضاف المصدر أن “التحقيقات في الحادثة وما رافقها من أحداث مستمرة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات التحقيقية، والوقوف على كافة الملابسات والتفاصيل وإحالتها للقضاء ليتم الفصل فيها”.

وأصدر مدعي عام غرب عمان، الإثنين، قرارًا في وقت سابق بمنع النشر في القضية “استنادًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية”.