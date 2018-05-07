إسرائيل تعلن عن “تسهيلات” لصلاة الفلسطينيين بالأقصى في رمضان وتستثني الغزيين

أعلنت السلطات الإسرائيلية، الإثنين، أنها ستسمح للفلسطينيين الرجال فوق سن 40 عامًا وجميع النساء من سكان الضفة الغربية، بأداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان في المسجد الأقصى، بالقدس الشرقية.

لكن مصدرًا عسكريًا إسرائيليًا أكد أن ما أسماها “تسهيلات” لا تشمل الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، الذين ما زال موضوعهم قيد الدرس من جانب السلطات الإسرائيلية.

وأوضح منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، في تصريح صحفي، أنه “سيسمح للفلسطينيين فوق سن 40 عامًا وجميع النساء والأطفال دون سن 12 عامًا، بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، دون الحاجة إلى الحصول على تصاريح عبور”.

وأضاف أبو ركن أن “نحو 2000 تصريح ستمنح لرجال من سكان الضفة الغربية تتراوح أعمارهم بين 30-40 عامًا لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خلال رمضان”.

وكانت إسرائيل، سمحت في السنوات الماضية لمئات الفلسطينيين فوق 60 عامًا من سكان قطاع غزة بالخروج إلى القدس؛ لأداء الصلاة والعودة في نفس اليوم خلال شهر رمضان.

وتشمل “التسهيلات” في الضفة الغربية، فتح معبر الكرامة “اللنبي” أو جسر الملك حسين بين الضفة الغربية والأردن، على مدار الساعة لمدة 6 أيام أسبوعيًا خلال شهر رمضان، فضلًا عن زيادة ساعات العمل في عدد من الحواجز الإسرائيلية، بالضفة الغربية.

ويصل عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، أسبوعيًا، إلى المسجد الأقصى؛ لأداء الصلاة إلى جانب الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية والقرى والمدن العربية في إسرائيل.