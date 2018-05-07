زعيم عربي يقود سيارته من دون حزام أمان يثير الجدل (فيديو)

أثار رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الجدل في الأوساط الشعبية وعلى الشبكات الاجتماعية، بعد ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية وهو يقود سيارته دون ارتداء حزام الأمان.

وأجرى العبادي جولة ليلية في العاصمة بغداد مع إحدى القنوات المحلية بسيارته، في إطار الترويج لبرنامجه الانتخابي، ظهر فيها دون حزام الأمان.

وانتقد نشطاء عراقيون عدم ارتداء العبادي حزام الأمان، باعتباره رئيسًا للوزراء والساهر على تطبيق القانون، ومن المفترض أن يلتزم بالأنظمة.

وقال الناشط، نشوان فرحان، “اللقاء كان جميلًا وبسيطًا لكن هناك مغالطات، على العبادي ارتداء حزام الأمان فهو رجل دولة وقانون ومن المفترض أنه أول شخص ينفذ القوانين.. إذا كنت أنت غير ملتزم بالقانون فكيف تطالب الشعب الالتزام به؟”.

بدوره تساءل الناشط علي الزيادي، بشكل ساخر عن “أهمية إدارة المرور، التي لا يحترمها رئيس الوزراء” مضيفًا “أم أن الغرامات تفرض فقط على الفقراء؟”.

وفي ظل الجدل قال مقدم البرنامج مشرق عباس، “إن عدم لبس حزام من قبل العبادي يعود لأسباب فنية تتعلق بأجهزة الصوت وتحركها وأيضًا بتركيب أجهزة الكاميرا والإنارة وغيرها”.