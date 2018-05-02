العراق.. “داعش” يتبنى “هجوم الطارمية” شمال بغداد

أعلن تنظيم “داعش” اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن هجوم بالأسلحة قرب مدينة الطارمية العراقية، راح ضحيته 22 شخصًا أمس الثلاثاء.

وقتل ثمانية من المدنيين العزل أمس بالهجوم، في المدينة التي تقع على بعد 25 كيلومترًا شمال بغداد، وفق مصدر أمني.

وجاء في بيان للتنظيم المتشدد، أن 22 شخصًا قتلوا في الهجوم، كما وصف البيان القتلى بأنهم جميعًا من “عناصر الحشد العشائري” في إشارة إلى قوات الحشد الشعبي، التي تدعمها الحكومة العراقية.

وقال التنظيم في بيانه: “دارت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأسفرت عن هلاك 22 مرتدًا.. وإصابة عشرة آخرين”.

وأعلن العراق في ديسمبر كانون الأول، النصر على تنظيم داعش، الذي سيطر على ما يقرب من ثلث مساحة البلاد عام 2014، لكن التنظيم مازال ينفذ هجمات وتفجيرات في بغداد وأرجاء مختلفة من العراق.