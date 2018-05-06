بعد فشلها في ديالى.. مخاوف من تعطل أجهزة التصويت الإلكتروني في الانتخابات العراقية

فشلت تجربة أجرتها مفوضية الانتخابات العراقية، في محافظة ديالى، لاختبار التقنية الحديثة في إيصال بيانات الناخبين إلى القمر الصناعي.

وأجرت المفوضية تجربة لمحاكاة طبيعة التصويت، وتخزين النتائج، ورفعها إلى القمر الصناعي، استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقررة في 12 أيار/ مايو الجاري.

واضطُر أعضاء مفوضية الانتخابات إلى صعود سطح المركز الانتخابي للحصول على إشارة القمر الصناعي دون جدوى، الأمر الذي أثار الشكوك بفاعلية تلك الأجهزة يوم الاقتراع، خاصة أنها بحاجة إلى طاقة كهربائية، وشبكة إنترنت.

ومن المفترض إرسال النتائج أثناء التصويت ونقلها عبر الوسط الناقل “V SAT” وتوصيلها عبر القمر الصناعي خلال مدة تقارب الساعة، ليتم الإيعاز إلى الموظفين المختصين بإجراء عملية مقارنة بين النتائج الموجودة في المحطة والنتائج المنقولة عبر الوسط الناقل.

ورغم فشلها في ديالى، أكد نائب رئيس البرلمان همام حمودي، نجاح تجربة أخرى داخل مجلس النواب.

وقال حمودي خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان:”نطمئن الشارع العراقي على نجاح إجراءات محاكاة العملية الانتخابية، التي أُجريت اليوم الأحد داخل مجلس النواب، من جميع الجوانب وبوقت قياسي”، مؤكدًا أن “التجربة كانت دقيقة من بدايتها حتى إعلان ومطابقة النتائج بالكامل”.

واعتبر أن “تلك التجربة بدّدت المخاوف المطروحة والمثارة بصدد عملية التصويت الإلكتروني للانتخابات”.