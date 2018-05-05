الكشف عن مخطط لتعطيل أجهزة الاقتراع في الانتخابات العراقية

كشفت لجنة الأمن في البرلمان العراقي عن وجود مخطط يقوده متنفذون في العملية السياسية لتعطيل أجهزة الاقتراع الإلكتروني، وذلك قبل أيام على إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في بيان له، اليوم السبت: “إننا حصلنا على معلومات دقيقة بشأن محاولة بعض الجهات تعطيل أجهزة الاقتراع، والدفع باتجاه إجراء العد والفرز اليدوي لتزوير نتائج الانتخابات”.

وأضاف الزاملي أن تلك الجهات اعتادت على التزوير خلال الانتخابات الماضية؛ من أجل إيصال الفاسدين إلى مراكز القرار السياسي في البلاد، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى تشديد الإجراءات واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة الإلكترونية وضمان عدم التلاعب بها.

وشدد على ضرورة إلغاء نتائج المحطات التي يثبت تعطيل الأجهزة الإلكترونية فيها.

ورغم التطمينات التي تبعث بها مفوضية الانتخابات بشأن استحالة حصول عمليات تزوير، إلا أن الأوساط السياسية والشعبية في العراق تعرب عن قلقها بشأن حصول مثل تلك العمليات.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى إشراف أممي مستقل على الانتخابات المقبلة.

وقال الصدر في تغريدة له على “تويتر”: إن “الانتخابات التشريعية على الأبواب ويومًا بعد يوم يزداد قلقنا من التزوير، لذا ندعو إلى إشراف أممي مستقل كي نحفظ للانتخابات شفافيتها ونزاهتها وعدم استمرار الفاسدين في الحكم”.

خطة تأمين الانتخابات

وانطلقت، اليوم السبت، الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات البرلمانية في جميع المحافظات العراقية، بمساندة طيران القوة الجوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، سعد معن: إن خطة تأمين الانتخابات البرلمانية تنطلق السبت، وسيكون الجيش العراقي والقوات الجوية على أهبة الاستعداد لتقديم المساندة والدعم للقوات المحلية.

وبحسب مصادر في الوزارات الأمنية، فإن جميع المؤسسات المعنية بالشأن الأمني دخلت في مرحلة الإنذار القصوى” جيم” ومنعت إجازات المقاتلين.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في الثاني عشر من الشهر الجاري، هي الرابعة منذ تغيير نظام صدام حسين، حيث يحق لأكثر من 24 مليون عراقي التصويت، لإيصال 329 نائبًا إلى البرلمان العراقي.