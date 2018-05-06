تونس.. الحزب الحاكم يشكك في نزاهة الانتخابات البلدية الجارية

شككت حركة “نداء تونس“، اليوم الأحد، في شرعية ونزاهة الانتخابات البلدية، الجارية، على ضوء ما وصفتها بـ”التجاوزات الخطيرة” التي شابت التصويت في عدد من مكاتب الاقتراع ببعض محافظات البلاد، محذّرة من إمكانية أن تؤدي إلى انهيار “المشروع الوطني”.

وأكدت الحركة في بيان أنها “عاينت من خلال التقارير الواردة عديد التجاوزات الخطيرة الموثقة في مختلف محافظات البلاد، والتي تؤثر بشكل مباشر على مصداقية وشرعية العملية الانتخابية، لا سيما مع الموقف السلبي للهيئة العليا للانتخابات وفروعها الجهوية التي اكتفت بالصمت تجاه هذه التجاوزات”.

و حذّرت الحركة، وهي الحزب الحاكم في تونس، مما أسمته بـ”الانعكاس الخطير لهذه التجاوزات الجدية”، مبديةً استغرابها من “الصمت المريب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.

ولم تكشف الحركة عن طبيعة التجاوزات، لكنها اعتبرت أن ما حصل من تجاوزات و أعمال عنف خلال عملية التصويت، كان “خطيرًا للغاية”.

من جانبه، حذّر المدير التنفيذي لحركة “نداء تونس”، حافظ قائد السبسي، من “انهيار المشروع الوطني التونسي والتوازن السياسي بالبلاد”.

ودعا حافظ قائد السبسي، وهو نجل الرئيس التونسي، على الصفحة الرسمية لحركة نداء تونس، بموقع التواصل الاجتماعي،”فيسبوك”، المواطنين “للتوجه إلى مكاتب الاقتراع”، مُضيفًا أن “التوازن السياسي في البلاد أصبح مهددًا”.