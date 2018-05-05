عقب انتقاده وزير الداخلية.. الوفاق الليبية تقيل مسؤولًا في حرس السواحل

أقالت حكومة الوفاق الليبية يوم السبت مسؤولاً كبيراً في أمن السواحل، بعد انتقاد وجهه لوزير الداخلية عبدالسلام عاشور.

وأكد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية طارق شنبور نبأ إقالته من منصبه في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك.

وذكر شنبور أنه كتب في الأيام القليلة الماضية “عن المواقف والزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير الداخلية عبدالسلام عاشور والتي لا ترقي للمستوى المهني المطلوب” .

وأشار إلى انتقاده هذه المواقف والزيارات الميدانية “التي تعد بالنسبة لنا كضباط مهنيين مثلها مثل حضور حفلات الكرنفالات فقط” مشيراً إلى أن العمل الأمني هو مكافحة الجريمة قبل وقوعها، و “زيارة مسارح الجرائم والتقاط الصور والاستنكار و التنديد ماهو إلا دليل على الفشل الذريع لمكافحة الجريمة المنظمة ويدفع ثمن هذ الفشل المواطن البريء” .

واعتبر شنبور أن هذا الأسلوب من العمل ما هو إلا تضليل للرأي العام، قائلاً إن أرواح الأبرياء غالية الثمن والمسؤول غير القادر على تأدية الواجب يجب عليه التنحي.

وأضاف “وبناء على انتقادي لوزير الداخلية فقد أصدر قراره السبت بإعفائي من مهام مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق”.