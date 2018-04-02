الوفاق الليبية تطلق عملية عسكرية لملاحقة “فلول” داعش

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الإثنين، إطلاق عملية عسكرية لمحاربة الإرهاب، وملاحقة فلول تنظيم داعش، شمال غربي البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم، للمتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك.

وقال السلاك، إن العملية العسكرية، التي تحمل عنوان “عاصفة الوطن”، “جاءت بتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي”، في إشارة لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وأضاف، “تستهدف العملية بؤر الإرهاب كافة، وملاحقة فلوله في إطار الحفاظ على أمن الوطن والمواطن”.

وأشار السلاك إلى أن العملية، تبدأ من الأودية والشعاب الممتدة من بوابة الـ60 كيلو مترًا شرق مدينة مصراتة، وحتى ضواحي مدن بني وليد، ترهونة، مسلاتة، الخمس، وزليتن (شمال غرب).

ونوّه بأن العملية تستهدف فلول تنظيم داعش، تحت إمرة وقيادة قوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق.

وبيّن أن قوة مكافحة الإرهاب، أحاطت الجهات المختصة بالعملية لتتبع فلول “داعش” والإرهابيين والتعامل مع الأهداف المحتملة كافة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، من دون تحديد سقف زمني للعملية.

وشن تنظيم داعش مؤخرًا سلسلة هجمات بأنحاء متفرقة في ليبيا، أسفرت عن قتلى وجرحى، وسط جهود للسيطرة على الأوضاع الأمنية.