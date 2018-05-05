واشنطن تفشل بتمرير بيان أممي يدين تصريحات عباس عن اليهود

المصدر: أ.ف.ب

فشلت الولايات المتحدة الجمعة في إقناع مجلس الأمن الدولي بتبني بيان يدين الملاحظات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن اليهود والتي اعتبرت انها “غير مقبولة” وتحتوي على “إهانات قاسية معادية للسامية”.

واعترضت الكويت العضو غير الدائم في مجلس الأمن، على نص البيان باعتباره متحيزاً وقالت إن عباس قدم اعتذاره.

واعتذر عباس عن هذه الملاحظات التي قالها خلال اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني وكانت الولايات المتحدة دعته في مسودة البيان إلى “الامتناع عن التعليقات المعادية للسامية”.

واقترح البيان على مجلس الأمن أن يبدي “قلقه العميق” بشأن ملاحظات عباس التي تتضمن “افتراءات وضيعة معادية للسامية ونظريات تآمرية لا أساس لها ولا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني ولا السلام في الشرق الأوسط”.

ودعت المسودة “كل الأطراف إلى الامتناع عن الاستفزازات التي تزيد من صعوبة استئناف المفاوضات”.

وأثارت ملاحظات عباس غضب إسرائيل بعد أن قال إن العداء تجاه اليهود في أوروبا لا علاقة له بعدم التسامح الديني وانما بسبب “مكانتهم الاجتماعية وعملهم في قطاع البنوك والتعامل بالربا”.