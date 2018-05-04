روسيا: مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنهوا عملهم في دوما السورية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، اليوم الجمعة، إن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أنهوا عملهم في الموقع الذي يشتبه بأنه تعرض لهجوم بالغاز في مدينة دوما السورية.

وتحقق المنظمة في مقتل العشرات في دوما، الجيب الواقع في ضواحي دمشق، يوم السابع من أبريل/ نيسان لتحديد إن كانوا قتلوا بفعل ذخيرة محظورة.

ونقلت وكالات أنباء روسية اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف قوله، إن المفتشين أنهوا جولتهم في مواقع بدوما.

وكان مصدر دبلوماسي قد طلب عدم نشر اسمه قال اليوم الجمعة، إن فريق الخبراء التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عاد إلى هولندا مساء أمس الخميس بعد أن توجه إلى دمشق يوم 14 أبريل/ نيسان.