روسيا: مفتشو “حظر الأسلحة الكيميائية” تحركوا إلى دوما

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، تحرك مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، صباح اليوم، إلى مدينة دوما السورية، للتحقيق في الهجوم الكيميائي الذي شهدته المدينة الواقعة بغوطة دمشق الشرقية.

وقال بيان صادر عن المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إنّ “بعثة المنظمة المعنية بحوادث استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، توجهت إلى دوما، صباح اليوم السبت”، حسب قناة “روسيا اليوم”.

كما دعت موسكو “الدول الغربية إلى العمل مع المحققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحديد ما إذا كان الغاز قد استخدم بالفعل”، وفق ما نقلته وكالة “سبوتنيك” للأنباء.

وتتهم عدد من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة، روسيا بعرقلة دخول لجنة تقصي حقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما، للتحقيق في الهجوم الكيميائي.

وكان من المقرر دخول اللجنة الأربعاء الماضي، إلا أنها ما زالت تواجه معوقات من جانب روسيا ونظام بشار الأسد، حسب بيان سابق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وفي السابع من أبريل/ نيسان الجاري، استخدم النظام السوري أسلحة كيميائية في هجوم على مدينة دوما؛ ما أسفر عن مقتل 78 شخصًا وإصابة المئات، وفق مصادر طبية محلية.